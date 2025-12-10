Сколько госорганов арендуют здания в Шымкенте

Большинство управлений и сам аппарат акима переехали в 16-этажный административно-деловой центр, расположенный в микрорайоне Нурсат. Эта высотка и сегодня остается основным местом размещения городских госструктур. Однако часть ведомств продолжает работать в арендованных помещениях.

Чтобы прояснить ситуацию, какие именно госучреждения арендуют здания, сколько бюджетных средств выделено на аренду и какова судьба бывшего здания областного акимата в центре города на проспекте Тауке хана, Kazinform направил официальный запрос в управление экономики и бюджетного планирования.

— На данный момент помещения арендуют три государственных учреждения. На эти цели из местного бюджета предусмотрено 139 миллионов тенге в год, — сообщили в ведомстве.

Речь идет об управлении занятости и социальной защиты, ревизионной комиссии и аппарате акима Енбекшинского района.

Управление занятости и социальной защиты находится в здании на улице Байтерекова, 89. В учреждении работают 90 сотрудников. Помещение занимает площадь 1 309 квадратных метров и арендуется по ставке 5 000 тенге за 1 кв. м. Таким образом, расходы составляют 6,545 млн тенге в месяц и 78,540 млн тенге в год.

Ревизионная комиссия арендует здание по улице Бейбитшилик, 3. В штате — 47 сотрудников. Площадь аренды — 483 кв. м, стоимость — 3 500 тенге за 1 кв. м. Ежемесячные расходы составляют 1,690 млн тенге, ежегодные — 20,286 млн тенге.

Аппарат акима Енбекшинского района арендует помещение по улице Толстого, 119/1. Там работают 84 штатных сотрудников. Площадь здания составляет 765 кв. м, ставка — 4 380 тенге за 1 кв. м. Расходы — 3,351 млн тенге в месяц и 40,208 млн тенге в год.

Уточняется, что в сумму заложены не только арендные платежи, но и расходы на содержание зданий и коммунальные услуги.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ерлан Ескараев отметил, что еще год назад арендаторов было значительно больше.

— В 2024 году восемь государственных учреждений арендовали помещения. В результате оптимизации пять из них были распределены между административными зданиями на проспекте Тауке хана, 6 и в микрорайоне Нурсат, 119. Это позволило сэкономить более 140 миллионов тенге в год, — сообщил Ерлан Ескараев.

Кто сегодня занимает кабинеты в центре Шымкента

Здание на проспекте Тауке хана долгое время оставалось в областной коммунальной собственности. В управлении подтвердили, что в этом году его статус официально изменился.

— Согласно постановлению акима Туркестанской области от 17 июля 2025 года «О передаче областного коммунального имущества в коммунальную собственность города Шымкента», здание, расположенное в Аль-Фарабийском районе по проспекту Тауке хана, 6 передано из областной коммунальной собственности в коммунальную собственность Шымкента, — сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования.

Теперь объект находится на балансе аппарата акима Туранского района. В нем размещены несколько городских управлений — энергетики и развития инфраструктуры, комфортной городской среды, контроля и качества городской среды, а также сам акимат района Туран.

