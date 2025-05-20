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    10:02, 20 Май 2025 | GMT +5

    Сколько голов скота было в собственности у Абая Кунанбаева

    Опубликована новая информация о количестве скота, принадлежавшего Абаю Кунанбаеву, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько голов скота было в собственности у Абая Кунанбаева
    Фото: акимат области Абай

    Управление культуры, развития языков и архивного дела Абайской области представило исторические данные, помогающие более полно раскрыть личность мыслителя.

    — Известно, что предки Абая, как и его отец Кунанбай Оскенбаевич, были биями и волостными управителями, людьми уважаемыми и авторитетными. Родившись в такой семье, Абай с юных лет участвовал в общественных делах, и его управленческие способности проявились рано. Согласно историческим данным, опубликованным в 1915 году, в собственности Абая находились 593 лошади (в том числе 108 молодых лошадей и 167 жеребят), 51 корова, 51 верблюд и 1417 овец, — говорится в сообщении.

    В 1878 году Абай стал полноправным членом областного статистического комитета, созданного в Семее, и активно участвовал в изучении социально-экономического, этнографического и культурного положения своего региона.

    — Быть членом этого комитета означало не просто иметь звание, но и обладать определённым уровнем грамотности, а также неравнодушным взглядом на развитие общества. Абай с честью исполнял эти обязанности и вносил вклад в развитие края. Данные о его имуществе — это не просто цифры. Это исторические свидетельства, которые позволяют глубже понять многогранность его личности, окружающую среду, в которой он жил, и структуру казахского общества того времени, — отмечается в сообщении.

    Напомним, в кокпар-клубе Даукей в Алматы хранится седло, которым в свое время пользовался казахский поэт и философ Абай Кунанбайулы. Эта старинная реликвия передавалась из поколения в поколение и дошла до наших дней.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Область Абай История Казахстана Абай Певцы-сказатели, поэты-писатели
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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