Сколько голов скота было в собственности у Абая Кунанбаева

Управление культуры, развития языков и архивного дела Абайской области представило исторические данные, помогающие более полно раскрыть личность мыслителя.

— Известно, что предки Абая, как и его отец Кунанбай Оскенбаевич, были биями и волостными управителями, людьми уважаемыми и авторитетными. Родившись в такой семье, Абай с юных лет участвовал в общественных делах, и его управленческие способности проявились рано. Согласно историческим данным, опубликованным в 1915 году, в собственности Абая находились 593 лошади (в том числе 108 молодых лошадей и 167 жеребят), 51 корова, 51 верблюд и 1417 овец, — говорится в сообщении.

В 1878 году Абай стал полноправным членом областного статистического комитета, созданного в Семее, и активно участвовал в изучении социально-экономического, этнографического и культурного положения своего региона.

— Быть членом этого комитета означало не просто иметь звание, но и обладать определённым уровнем грамотности, а также неравнодушным взглядом на развитие общества. Абай с честью исполнял эти обязанности и вносил вклад в развитие края. Данные о его имуществе — это не просто цифры. Это исторические свидетельства, которые позволяют глубже понять многогранность его личности, окружающую среду, в которой он жил, и структуру казахского общества того времени, — отмечается в сообщении.

Напомним, в кокпар-клубе Даукей в Алматы хранится седло, которым в свое время пользовался казахский поэт и философ Абай Кунанбайулы. Эта старинная реликвия передавалась из поколения в поколение и дошла до наших дней.