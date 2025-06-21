Сколько дворов обновят в Астане в 2025 году

Программа охватывает все районы столицы, и в 2025 году в рамках нее обновят 84 дворовые территории.

Проект реализуется поэтапно — горожане подают заявки, голосуют за инициативы, а акиматы реализуют их за счет местного бюджета. Механизм позволяет жителям напрямую влиять на облик своего двора.

В районе «Сарыарка» с 2020 года благоустроили 113 дворов. В 2025 году утвержден список из 30 адресов, где пройдут работы. Категории дворов разделили по числу квартир:

до 40 квартир — 5 дворов;

до 100 квартир — 20 дворов;

более 100 квартир — 5 дворов.

Работы уже завершили в 9 дворах. Остальные планируется обновить до октября этого года.

В районе «Байконыр» с 2021 года обновили 80 дворовых территорий. В 2025 году определили еще 12 адресов. Дворы выбрали по итогам голосования, прошедшего в конце апреля.

В районе «Алматы» в 2023 году обновили 26 дворов жилых домов, в 2024 — 24, в текущем году капитально обновят 20 дворов. Голосование за проекты проходило в мае. Два благоустроенных двора уже открыли для жителей.

В районе «Есиль» с 2021 по 2024 год благоустроили 22 двора. В 2025 году, по результатам голосования, определили 6 новых проектов. Сейчас по ним ведутся работы.

В районе «Нура» в 2023 году благоустроили 4 двора, в 2024 — 11 дворов, а в этом году запланированы работы по 8 адресам.

Новый район «Сарайшык» впервые участвует в проекте «Бюджет народного участия». Жители подали 57 заявок, из которых 36 прошли отбор для голосования. Остальные отклонили из-за отсутствия документов, эскизов или смет. Здесь уже завершили благоустройство 5 дворов, еще 3 двора — в процессе реализации.

Ключевая особенность программы — участие самих жителей. Люди не только инициируют проекты и голосуют, но и обсуждают с подрядчиками будущий вид своего двора, отслеживают качество работ.

Кроме того, в каждом районе действуют экспертные советы, в состав которых входят представители госорганов, общественных организаций и активные жители.