В Астане открыли благоустроенные дворы по программе «Бюджет народного участия»

Работы проведены в рамках программы «Бюджет народного участия».

На мероприятие собрались жители, представители районного акимата и подрядных организаций. Для горожан это стало не просто очередным проектом по благоустройству, а настоящим праздником, ведь благодаря программе инициативного бюджетирования именно они сами выбрали, как должен выглядеть их двор.

По словам заместителя акима района Алматы города Астаны Максата Тасболата, «Бюджет народного участия» даёт реальную возможность каждому жителю внести вклад в развитие своей улицы, двора, микрорайона.

— Программа «Бюджет народного участия» — это проект, в рамках которого жители могут предложить собственные идеи по благоустройству. Это прозрачный и эффективный механизм, позволяющий гражданам напрямую участвовать в распределении части бюджетных средств, — отметил замакима.

Фото: Карлыгаш Кожабек

В благоустроенных дворах провели масштабные работы: установили малые архитектурные формы, детские игровые комплексы, заменили палисадники и покрытия на игровых зонах, отремонтировали футбольные и баскетбольные площадки, добавили новые спортивные объекты и парковочные места, а также скамейки и урны. Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре — появилась современная workout-зона для занятий спортом на свежем воздухе.

— Сегодня мы открываем два двора из числа тех, что реализуются в этом году по инициативе самих жителей. До конца недели планируем завершить ещё несколько объектов. Всего по Астане будут благоустроены 15 дворов, до Дня города планируем все работы завершить, — добавил М.Тасболат.

По его данным, в 2025 году на участие в программе было подано 123 заявки. После рассмотрения экспертным советом 107 из них прошли на этап голосования, а далее только 15 — на реализацию. Из них уже три двора были открыты 1 июня, два — сегодня, ещё четыре откроются завтра.

Фото: Карлыгаш Кожабек

Благодаря подобным инициативам столица становится более комфортной, современной и ориентированной на потребности самих горожан.