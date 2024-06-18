17:51, 18 Июнь 2024 | GMT +6
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле?
В июле 2024 года казахстанцы с пятидневным рабочим графиком отработают 22 дня и отдохнут 9 дней, передает корреспондент Kazinform.
День столицы – 6 июля, являющийся государственным праздником, в этом году выпадает на субботу. Это даёт казахстанцам ещё один дополнительный праздничный день в понедельник, в связи с переносом выходного. Но, коснётся это только тех, кто работает в пятидневку.
6 июля, суббота: День столицы.
7 июля, воскресенье: выходной день.
8 июля, понедельник: дополнительный выходной день за счет переноса праздника.
Так, для тех, кто работает по пятидневке: 6, 7, и 8 июля 2024 - дни праздничных выходных, но для работающих в шестидневку 8 июля - рабочий день.