Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле?

В июле 2024 года казахстанцы с пятидневным рабочим графиком отработают 22 дня и отдохнут 9 дней, передает корреспондент Kazinform.

День столицы – 6 июля, являющийся государственным праздником, в этом году выпадает на субботу. Это даёт казахстанцам ещё один дополнительный праздничный день в понедельник, в связи с переносом выходного. Но, коснётся это только тех, кто работает в пятидневку.

6 июля, суббота: День столицы.

7 июля, воскресенье: выходной день.

8 июля, понедельник: дополнительный выходной день за счет переноса праздника.

Так, для тех, кто работает по пятидневке: 6, 7, и 8 июля 2024 - дни праздничных выходных, но для работающих в шестидневку 8 июля - рабочий день.