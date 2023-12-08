Сколько детей лечатся от кори в больницах Алматы

В Алматы продолжает расти число заболевших корью — с начала весны зарегистрировано 3010 лабораторно подтвержденных случаев, из них 2334 — среди детей до 14 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Касымхана Алпысбайулы, заболеваемость детей регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа родителей от вакцинации, а также из-за медицинских отводов от прививок и недостижения прививочного возраста.

— Из 2334 заболевших детей не привиты против кори 2217 (94,9%), в том числе по причине отказа — 1577 (71,1%), медицинских противопоказаний — 315 (14,2%) и недостижения прививочного возраста (до 1 года) — 318 (14,3%), не привиты по иным причинам — 6 (0,3%) и у одного нет данных о привитости, — добавил главный санврач города.

В управлении общественного здравоохранения отметили, что за период с марта до 6 декабря по городу количество пролеченных пациентов с корью составило 9319 человек. По состоянию на 6 декабря на стационарном лечении находится 226 детей и 103 взрослых. У всех пациентов состояние средней степени тяжести, по городу летальных исходов от заболевания корью не зарегистрировано.

Также сообщится, что в детской городской клинической инфекционной больнице Алматы развернуто 7 отделений для лечения больных корью детей на 280 коек (из них 12 коек в реанимационном отделении), занятость коек в течение последней недели варьируется в пределах 90-96,6%.

В Городской клинической инфекционной больнице имени С. Жекеновой развернуты койки на 120 мест. При ухудшении эпидситуации по кори дополнительно будут развернуты койки в филиалах данной больницы. Занятость коек варьируется в пределах 90-93%.

Касымхан Алпысбайулы заявил, что единственным эффективным средством, предупреждающим заражение корью, а также от ее осложнений является только вакцинация. Плановая вакцинация против кори проводится двукратно, первая — в возрасте 1 года (12-15 месяцев), вторая — в 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет.

Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. В этом году управлением общественного здравоохранения города закуплено 223 500 доз вакцины.

В городе с 10 ноября проводится дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи, паротита, подлежащим контингентам: детям в возрасте от 6 до 10 месяцев 29 дней, от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней независимо от прививочного статуса против кори, а также медицинским работникам и сотрудникам организаций здравоохранения, не имеющим профилактическую иммунизацию против кори. С 10 ноября по 6 декабря ДМИ против кори охвачено 17 079 человек, в том числе детей в возрасте от 6 до 10 месяцев 29 дней — 5142, в возрасте от 2 до 4 лет — 5403, детей других возрастов — 3783, медицинских работников –2751.

Также продолжается плановая иммунизация против кори детей целевой группы согласно Национального календаря профилактических прививок: вакцинация в возрасте 1 года (12-15 месяцев) и ревакцинация в 6 лет.

На сегодня для проведения дополнительной массовой иммунизации в полном штатном режиме функционируют 78 пунктов вакцинации (государственных — 58, частных — 20), состоящих из 92 прививочных бригад в количестве 276 человек. Также согласно приказа управления общественного здравоохранения все прививочные кабинеты ПМСП города переведены на усиленный режим работы.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех родителей детей своевременно обратиться в поликлинику по месту жительства для получения прививки против кори в рамках ДМИ, особенно детей в возрасте от 6 до 10 месяцев 29 дней, в возрасте от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней, а также детей в возрасте 1 года и 6 лет подлежащих плановой иммунизации против кори, краснухе, паротита. Дети других возрастов (до 18 лет), ранее не привитые против кори, могут получить прививку по наверствующей иммунизации в территориальной поликлинике.