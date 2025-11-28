Сколько человек обратились в кризисные центры Алматы
В Алматы подвели итоги работы кризисных центров за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.
Их озвучила председатель правления объединения юридических лиц «Союз Кризисных Центров» Зульфия Байсакова.
Кризисные центры продолжают развивать свои услуги, предлагая альтернативные формы помощи и социального сопровождения без обязательного размещения в приюте.
С начала года услуги приюта получили 445 человек, в том числе 150 женщин и 295 детей. Консультации психолога получил 1001 человек, а юридическую помощь по 811 вопросам получили 223 человека. Также с помощью кризисных центров 53 человека трудоустроились, а 6 прошли курсы по первичным профессиональным навыкам.
За год 67 семей воссоединились, а 42 семьи получили возможность проживать в арендованном жилье. Кроме того, обратившимся оказана помощь в оформлении пособий и восстановлении утраченных документов, а часть людей направлена в другие центры для дальнейшего сопровождения.
Всего с 2017 года услугами кризисных центров Алматы воспользовались 11 615 человек, включая 3346 человек, получивших помощь приюта.
Зульфия Байсакова подчеркнула, что продолжение совершенствования законодательства и расширение возможностей социальных услуг позволит еще более эффективно поддерживать женщин, находящихся в трудной ситуации.
Напомним, ситуационные и кризисные центры открылись для казахстанских студентов с начала учебного года.