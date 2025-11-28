РУ
    Сколько человек обратились в кризисные центры Алматы

    В Алматы подвели итоги работы кризисных центров за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кризисный центр, Рудный, центр для жертв бытового насилия
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Их озвучила председатель правления объединения юридических лиц «Союз Кризисных Центров» Зульфия Байсакова.

    Кризисные центры продолжают развивать свои услуги, предлагая альтернативные формы помощи и социального сопровождения без обязательного размещения в приюте.

    С начала года услуги приюта получили 445 человек, в том числе 150 женщин и 295 детей. Консультации психолога получил 1001 человек, а юридическую помощь по 811 вопросам получили 223 человека. Также с помощью кризисных центров 53 человека трудоустроились, а 6 прошли курсы по первичным профессиональным навыкам.

    За год 67 семей воссоединились, а 42 семьи получили возможность проживать в арендованном жилье. Кроме того, обратившимся оказана помощь в оформлении пособий и восстановлении утраченных документов, а часть людей направлена в другие центры для дальнейшего сопровождения.

    Всего с 2017 года услугами кризисных центров Алматы воспользовались 11 615 человек, включая 3346 человек, получивших помощь приюта.

    Сколько человек обратились в кризисные центры Алматы
    Фото: РСК Алматы

    Зульфия Байсакова подчеркнула, что продолжение совершенствования законодательства и расширение возможностей социальных услуг позволит еще более эффективно поддерживать женщин, находящихся в трудной ситуации.

    Напомним, ситуационные и кризисные центры открылись для казахстанских студентов с начала учебного года.

    Социальная поддержка Кризис Семья Алматы Женщины и дети
    Камшат Абдирайым
