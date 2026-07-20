Сколько казахстанцев и за что лишились водительских прав в 2026 году

В Казахстане в 2025–2026 годы тысячи водителей были лишены права управления транспортом за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Подробная статистика в материале корреспондента агентства Kazinform.

За последние полтора года более 25 тыс. казахстанцев были лишены права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. Соответствующие данные редакции предоставили в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Более 25 тысяч лишенных прав

По информации Комитета со ссылкой на данные информационной системы «Единый реестр административных производств», за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения (статья 608 КоАП РК) по итогам 2025 года водительских прав были лишены 17 220 человек.

За первые шесть месяцев 2026 года этот показатель составил еще 7 825 человек.

Таким образом, за последние полтора года права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения лишились 25 045 человек.

По каким еще статьям лишают водительских прав

В Комитете отметили, что административным законодательством предусмотрен ряд других нарушений, за совершение которых также предусмотрено лишение права управления транспортом.

Так, в 2025 году по статье 590 КоАП РК (нарушение правил эксплуатации транспортных средств) водительских прав лишились 812 человек. По статье 596 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона) — 11 640 человек, по статье 606 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) — 27 водителей, по статье 607 (нарушение правил проезда железнодорожных переездов) — два водителя.

Кроме того, по статье 610 КоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей либо повреждение транспортных средств или иного имущества) водительских прав были лишены 823 человека, по статье 611 (невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) — 452, по статье 612 (управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) — 15, а по статье 613 (невыполнение законных требований сотрудников полиции, органов транспортного контроля или военной полиции, а также уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения) — 845 человек.

За первые шесть месяцев 2026 года по статье 590 КоАП водительских прав лишились 816 человек, по статье 596 — 4 970, по статье 606 — 1, по статье 607 — 2, по статье 610 — 564, по статье 611 — 255, по статье 612 — 9, а по статье 613 — 368 человек.

Где чаще всего лишают прав за пьяное вождение

Наибольшее количество фактов лишения права управления транспортными средствами по статье 608 КоАП зафиксировано в Алматы, Астане, Акмолинской и Жамбылской областях.

В Алматы в 2025 году за вождение в состоянии опьянения были лишены прав 2 156 человек, за первое полугодие 2026 года — 1 000 человек.

В Астане этот показатель составил 1 420 и 647 человек соответственно. В Акмолинской области прав лишились 1 263 человека в 2025 году и 546 человек за шесть месяцев 2026 года.

В Жамбылской области за аналогичный период водительских удостоверений лишились 947 и 470 человек соответственно.

Также сообщалось, что в Павлодарской области с начала года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлечены 668 водителей.