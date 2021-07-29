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Сколько жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане за полгода

29 Июля 2021 14:45
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Сколько жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане за полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 6,6 млн м² жилья ввели в эксплуатацию в РК в первом полугодии 2021 года. Это 56 тысяч единиц жилищ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

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В 2021 году увеличение объемов ввода жилья отмечается во всех регионах.

Лидерами являются Атырауская (188,1%), Костанайская (120,9%), Жамбылская (114,9%), Восточно-Казахстанская (110,5%) и Карагандинская (110%) области.

Всего в рамках программы «Нұрлы жер» в этом году планируется построить 17 млн м² нового жилья, или 163 тысячи жилищ. Из них за счет государственных инвестиций - 1,4 млн м² жилья, или 48,3 тысячи квартир.

Цель «Нурлы жер» – повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной инфраструктуры.

Для этого используются механизмы:

* субсидирование по ипотечным жилищным займам,

* субсидирование займов застройщиков,

* подведение инженерно-технической инфраструктуры к строительным участкам, в том числе – для индивидуального строительства.


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#Строительство   #Жилье   #Регионы   #МИИР РК  
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