Сколько жилья построили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Снижаются темпы инвестирования в жилищное строительство в Жамбылской области и рост цен на квадратные метры жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Жамбылской области, с начала 2023 года в регионе ввели в эксплуатацию 211,6 тыс. квадратных метров общей площади жилых зданий. Индекс физического объема введенного жилья составил 100,6% к аналогичному периоду 2022 года.

Средние фактические затраты на строительство одного квадратного метра общей площади жилых зданий составили 107,5 тыс. тенге. В регионе появились тенденции снижения стоимости жилья. Пять лет назад цена нового жилья в Таразе достигала 155,4 тыс. тенге за квадратный метр.

В первом полугодии на жилищное строительство направлено 23,6 млрд тенге инвестиций, что на 11,1% меньше, чем за такой же период минувшего года. Основным источником финансирования жилищного строительства стали собственные средства застройщиков, удельный вес финансирования при этом составил 79,1%.

За пять месяцев 2023 года в Жамбылской области завершено строительство 911 новых зданий, из которых 877 жилого назначения и 34 - нежилого.

«Ввод в эксплуатацию жилых зданий включает ввод в действие построенных индивидуальных и многоквартирных жилых домов, общежитий, жилых зданий для социальных групп. Это школы-интернаты для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детские дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры адаптации лиц без определенного места жительства», - пояснили в ведомстве.

Из объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования в регионе ввели в эксплуатацию одну общеобразовательную школу на 300 мест и одно амбулаторно-поликлиническое учреждение на 500 посещений в смену.

В числе введенных в эксплуатацию промышленных объектов значатся производственная база для разведения и выращивания рыб на 200 тонн в год, предприятие по производству нетканых текстильных материалов и изделий годовой мощностью в 16 млн квадратных метров продукции, а также предприятие по производству удобрений и азотосодержащих смесей годовой мощностью 500 тыс. тонн.