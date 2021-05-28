Сколько жилья построили в РК за четыре месяца 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам четырех месяцев текущего года введено в эксплуатацию 3,5 млн кв.м. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и развития МИИР РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам четырех месяцев текущего года уже введено в эксплуатацию 3,5 млн кв.м. или 28,9 тысяч жилищ, что составляет 113% к аналогичному периоду прошлого года. Во всех регионах кроме Павлодарской и Алматинской областей наблюдается рост показателей по вводу жилья», - сказал Еркебулан Даулбаев в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

В прошлом году, по его словам, с целью поддержания строительной отрасли в рамках антикризисных мер Правительством было принято решение о выделении средств в 390 млрд тенге, из них 180 млрд тенге было направлено на строительство социально-кредитного жилья местными исполнительными органами и 210 млрд тенге на кредитование населения.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья.

«Ценовая ситуация нестабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году -12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%», - сообщил Серик Жумангарин.