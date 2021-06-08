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    15:26, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько жилья планируют построить в столице в 2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов в интервью журналисту газеты «Егемен Қазақстан» рассказал о растущих темпах жилищного строительства в городе, а также увеличении льготного жилья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    На сегодня в очереди на получение жилья в Нур-Султане состоит свыше 48 тысяч человек. В 2020 году в городе построено более 3 млн квадратных метров жилья, в этом году данный показатель планируется довести до 3,2 млн. кв метров.

    «Президент поручил увеличить количество доступного жилья и объемы строительства в три раза. В прошлом году нам удалось превысить эти показатели. К примеру, мы расширили категорию получателей льготного арендного жилья. Теперь в этой программе могут принимать участие не только медицинские работники и учителя, но и другие представители социальной сферы: пожарные, работники сферы культуры и спорта, сотрудники полиции. Также мы увеличили сумму выдаваемых жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн тенге. Что касается молодежи, в столице уже два года действует программа арендного жилья для работающей молодежи, которая была инициирована Елбасы», - сообщил Алтай Кульгинов.

    В 2018 году в Нур-Султане сдали в эксплуатацию 1800 соцквартир, в 2019 году - 2 900 социальных квартир, в 2020-м - более 7 000 квартир. В этом году эту цифру планируется довести до 10 тысяч.

    Основной задачей акимата города является обеспечение принципа шаговой доступности жителей к социальным объектам. Так, на этапе планирования предусматривается открытие на первых этажах домов центров детского развития, детских садов, пунктов оказания медицинской помощи, опорных пунктов полиции и других объектов.


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