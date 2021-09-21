Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Сколько жилья планируют построить в Экибастузе

Автор:  
Серик Сабеков
21 Сентября 2021, 10:10
Сколько жилья планируют построить в Экибастузе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 200 тыс. кв. метров кредитного и арендного жилья построят в Экибастузе. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках комплексного плана предусмотрено строительство порядка 200 тыс. кв. метров кредитного и арендного жилья, также выделение 370 участков под индивидуальное жилищное строительство», - сказал Асет Иргалиев.

Кроме того, как сообщил глава МНЭ, в городе будет осуществлено строительство и реконструкция 104,7 км сетей водоснабжения и водоотведения, строительство 32,5 км водопроводных сетей и реконструкция 2 очистительных насосных станций.

«Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования, предусмотрено создание современной инфраструктуры. Будет укреплена материально-техническая база в сфере здравоохранения», - добавил Асет Иргалиев.

Ранее сообщалось, что комплексный план развития Экибастуза представили в Правительстве.


Правительство РК   Павлодарская область   Строительство   Жилье  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей