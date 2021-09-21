Сколько жилья планируют построить в Экибастузе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 200 тыс. кв. метров кредитного и арендного жилья построят в Экибастузе. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках комплексного плана предусмотрено строительство порядка 200 тыс. кв. метров кредитного и арендного жилья, также выделение 370 участков под индивидуальное жилищное строительство», - сказал Асет Иргалиев.

Кроме того, как сообщил глава МНЭ, в городе будет осуществлено строительство и реконструкция 104,7 км сетей водоснабжения и водоотведения, строительство 32,5 км водопроводных сетей и реконструкция 2 очистительных насосных станций.

«Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования, предусмотрено создание современной инфраструктуры. Будет укреплена материально-техническая база в сфере здравоохранения», - добавил Асет Иргалиев.

Ранее сообщалось, что комплексный план развития Экибастуза представили в Правительстве.