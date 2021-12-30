+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько женщин и подростков получили вакцину Pfizer в Алматы

30 Декабря 2021 14:48
Поделиться:
Сколько женщин и подростков получили вакцину Pfizer в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы привились от COVID-19 вакциной Pfizer более 29 тысяч человек - подростки, беременные и кормящие женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фейк: «Привитые Спутником-V потеряют зеленый статус с 1 января 2022 года»
Препарат от COVID-19 на базе плазмы крови успешно прошел клинические испытания в России Фейк: «Доказано, что вакцины против COVID-19 истощают иммунитет» За сутки 13 930 казахстанцев полностью привились против КВИ

«На сегодняшний день провакцинированы Pfizer 29 744 человек, в том числе беременные - 1630, кормящие - 5942, дети и подростки - 22 172», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.

Ревакцинацию получили 63 538 горожан.

В целом, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1596, вторым – 1848 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 29 декабря 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 075 752, вторым - 1 017 326 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 123 341 человек.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культурыи спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 762 человек.

«За 29 декабря зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 56 случаев с симптомами и шесть без симптомов. Выписано всего семь человек, поступило – 14. Итого в инфекционных стационарах (894 коек) физически находится 128 человек (из них трое детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего 26. пациентов На ИВЛ – 12, на неинвазивной ИВЛ – шесть, High flow занято – пять аппаратов», - проинформировали в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 330 пациентов, с симптомами – 308, без симптомов – 22.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Фейк: «Привитые Спутником-V потеряют зеленый статус с 1 января 2022 года»
Препарат от COVID-19 на базе плазмы крови успешно прошел клинические испытания в России
Фейк: «Доказано, что вакцины против COVID-19 истощают иммунитет»
За сутки 13 930 казахстанцев полностью привились против КВИ
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
3 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
4 Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
5 На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
6 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Читайте также
ЕС: ковид бьёт рекорды
47 медицинских объектов построят в селах СКО
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность
На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив