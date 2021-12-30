Сколько женщин и подростков получили вакцину Pfizer в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы привились от COVID-19 вакциной Pfizer более 29 тысяч человек - подростки, беременные и кормящие женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день провакцинированы Pfizer 29 744 человек, в том числе беременные - 1630, кормящие - 5942, дети и подростки - 22 172», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.

Ревакцинацию получили 63 538 горожан.

В целом, за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1596, вторым – 1848 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 29 декабря 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 075 752, вторым - 1 017 326 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 123 341 человек.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культурыи спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 762 человек.

«За 29 декабря зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 56 случаев с симптомами и шесть без симптомов. Выписано всего семь человек, поступило – 14. Итого в инфекционных стационарах (894 коек) физически находится 128 человек (из них трое детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего 26. пациентов На ИВЛ – 12, на неинвазивной ИВЛ – шесть, High flow занято – пять аппаратов», - проинформировали в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 330 пациентов, с симптомами – 308, без симптомов – 22.