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Сколько жамбылцев стоят в очереди на получение жилья

9 Декабря 2021 05:50
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Сколько жамбылцев стоят в очереди на получение жилья

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ускоренными темпами развивается жилищное строительство в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным пресс-службы акима Жамбылской области, за 11 месяцев 2021 года в регионе уже введено в эксплуатацию 598,7 тысячи квадратных метров жилья. Это на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого 2020 года.

Всего по итогам года строители планируют сдать 44 многоэтажных жилых дома - это 2 461 квартира.

На сегодняшний день в очереди на получение квартир из коммунального жилищного фонда зарегистрировано 33 460 человек. Среди нуждающихся в жилье - 6 288 многодетных семей, 15 366 – из социально уязвимых слоев населения, 2 819 детей-сирот, 8 983 бюджетника.

По информации областного управления строительства, в этом году на 207 проектов сметной стоимостью 146,7 млрд тенге из бюджета выделено 67,6 млрд тенге. До конца года планируется сдать 150 объектов.

В рамках программы «Нұрлы жер» возводится 76 многоэтажных домов общей площадью 313,8 тыс. кв. метров, на которые предусмотрено 21,9 млрд тенге.

В нынешнем году для ведения индивидуального жилищного строительства в 30 жилых массивах региона идет строительство 41 инфраструктурного проекта. Общая стоимость проектов обеспечения домов ИЖС водой, светом, газом - 11,6 млрд тенге. В этом году на стадии подготовки 3 861 земельный участок.

В 2020 году в регионе завершено строительство 40 объектов инфраструктуры для строительства домов ИЖС стоимостью 7,9 млрд тенге. В эксплуатацию сдано восемь массивов, на которых расположено 1 654 земельных участка.

Только в областном центре в очереди для получения земельного участка под ИЖС находятся более 70 тысяч желающих.

Численность населения Жамбылской области составляет около 1,2 миллиона жителей. В городе Таразе проживают более 430 тысяч человек, это примерно третья часть от общей численности населения региона.


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#Жамбылская область   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Галина Скрипник

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