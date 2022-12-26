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Сколько жалоб на действия адвокатов поступило в 2022 году

26 Декабря 2022, 14:26
Сколько жалоб на действия адвокатов поступило в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В органы юстиции в 2022 году поступило 12 жалоб на действия адвокатов при оказании гарантированной государством юридической помощи. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство совместно с Республиканской коллегией адвокатов уделяет внимание и качеству оказания ГГЮП. К примеру, в органы юстиции в 2022 году поступило 12 жалоб на действия адвокатов при оказании ГГЮП. По результатам рассмотрения жалобы 3 адвоката были исключены из коллегии адвокатов, трем адвокатам применена мера дисциплинарной ответственности в виде замечаний и выговора», - сказала Алма Муканова.

Таким образом, по словам вице-министра, при оказании неквалифицированной юридической помощи, лицо, получившую юридическую помощь вправе обратиться с жалобой в органы юстиции либо напрямую в коллегию адвокатов.

Она также пояснила каков порядок оказания ГГЮП. По ее словам, оказание гарантированной государством юридической помощи является обязанностью адвоката, заключившего с департаментом юстиции соглашение об оказании гарантированной государством юридической помощи. Организация деятельности адвокатов по оказанию гарантированной государством юридической помощи в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обеспечивается коллегией адвокатов.

«В этих целях коллегии адвокатов ежегодно формируют список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, после чего направляют в территориальные органы юстиции для опубликования на портале Открытых данных», - добавила Алма Муканова.


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