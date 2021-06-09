НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько зерна Казахстан планирует отправить на экспорт в этом году, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан сейчас экспортировал 5 млн тонн зерна. В этом году мы планируем 8 млн тонн зерна (отправить на экспорт, прим.ред.). Я думаю, что в следующем году на этом же уровне будет», - сказал Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе РК рассчитывают получить урожай зерна не ниже прошлого года.

«Весенне-полевые, посевные работы завершились только на днях. Еще впереди летнее время, предстоит химобработка, поэтому, я думаю, что сейчас рано делать какие-то прогнозы. Но, считаю, что урожай мы соберем на уровне прошлых лет», - отметил Сапархан Омаров.

Министр добавил, что в прошлом году было собрано 20,1 млн тонн зерна.