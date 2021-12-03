Сколько земель сельхозназначения возвращено в госсобственность в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько неиспользуемых земель сельхозназначения выявлено в Котсанайской области, рассказал глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается неиспользуемых земель сельхозназначения, то с 2015 года выявлено порядка 1 млн га (пашня - 225,6 тыс. га, пастбища - 812,5 тыс. га), из них возвращено в государственную собственность 592,8 тыс. га, из которых 381,4 тыс. га вовлечено в сельскохозяйственный оборот», - сказал Архимед Мухамбетов.

При этом, как отметил аким, после принятия мер реагирования землепользователи приступили к использованию 309 тыс. га. Н аходятся на контроле 136,2 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения.

Также в текущем году 312,9 тыс. га переданы в аренду для ведения сельскохозяйственного производства.

«Стоит отметить, что и в этом году государственной поддержкой охвачен практически весь цикл производства основных сельскохозяйственных культур и животноводства», - добавил Архимед Мухамбетов.



