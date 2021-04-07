НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько земель перешло в частную собственность до введения моратория в Казахстане, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутат Геннадий Шиповских отметил, что по официальным данным, на сегодня 1 млн 472 тыс га земель сельхозназначения находится в частной собственности. Мажилисмен поинтересовался, сколько субъектов на сегодня зарегистрировано в этом направлении.

В свою очередь министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров напомнил, что все эти земли перешли в частную собственность до введения моратория.

«Около 1,5 млн га земель находится в частной собственности. На сегодня имеется 128 юридических и индивидуальных лиц. Основная их часть зарегистрирована в южных регионах. Туда входят и пастбища, и посевные площади. На сегодня все они контролируются посредством космического мониторинга», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил законопроект по запрету продажи земли иностранцам.