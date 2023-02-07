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Сколько земельных участков под ИЖС выделят в этом году в Казахстане

7 Февраля 2023, 12:55
Сколько земельных участков под ИЖС выделят в этом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О работе по развитию индивидуального жилищного строительства и обеспечению инфраструктурой земельных участков доложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году запланирована реализация 96 проектов на сумму 34,3 млрд тенге. До конца года инфраструктурой будет обеспечено 33,6 тысячи земельных участков, в том числе 20 тысяч - в сельских населенных пунктах и 13,6 тысячи в городских населенных пунктах», - сообщил Марат Карабаев.

Министр добавил, что в целях сохранения и поддержания состояния жилищного фонда продолжается работа по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

Сегодня доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, снизилась с 32% (итог 2021 года) до 31,1% (план 2022 года 31,6%).

При этом, высокий износ жилого фонда сохраняется в пяти регионах: Абайская область - 67%, ЗКО – 63,9%, Акмолинская область - 59,2%, Жетысуская – 52,6%, город Алматы - 52,4%.

«В отчетном периоде в 11 регионах республики проведен капитальный ремонт 215 многоквартирных жилых домов», - проинформировал глава МИИР.


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