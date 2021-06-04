Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Сколько заявок поступило в минюст РК на создание политических партий за последние месяцы

Автор:  
Серик Сабеков
4 Июня 2021, 18:26
Сколько заявок поступило в минюст РК на создание политических партий за последние месяцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько заявок поступило в министерство юстиции на создание политических партий за последние месяцы, рассказал глава ведомства Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько я помню, порядка шести – семи заявок за последние несколько месяцев поступало. По одной «Халық дербестiгi» было принято, потом инициативная группа попыталась провести съезд, но в итоге они внесли документы с некоторыми недостатками, не соответствиями законодательству. Остальные заявители и инициативные группы первичную заявку внесли с правовыми недостатками, поэтому им было также отказано», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Однако в пресс-службе Минюста уточнили, что с начала 2021 года поступило лишь две заявки от объединений.

Министр заверил, что в ответах на заявку указывается информация о том, что именно было неправильно в заявлениях.

«Как правило, это когда в списках подаются личные данные тех людей, которые либо уже не являются гражданами РК, либо по закону не могут инициировать создание политических партий, либо попросту числятся умершими. Это наиболее частые нарушения», - пояснил Марат Бекетаев.


Минюст   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению