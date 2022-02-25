Сколько заявок от пострадавших во время беспорядков бизнесменов рассмотрели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов рассказал, сколько заявок на возмещение ущерба подали пострадавшие в ходе массовых беспорядков бизнесмены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что по состоянию на 24 февраля казахстанские предприниматели подали 3592 заявки, из них 85 были отклонены.

«В период с 23 января по 23 февраля на сайт Infokazakstan.kz алматинские предприниматели подали 1752 заявок. Палата предпринимателей совместно с районными акиматами города провели работу по уточнению количества пострадавших предпринимателей, а также подвели итоги по сумме ущерба. После обзвона и уточнения информации было установлено, что 1413 предпринимателей пострадали на общую сумму 34 316 437 000 тенге», - сказал Айтуар Кошмамбетов в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций.

На текущий момент комиссией рассмотрено уже 755 заявок на общую сумму 2 029 313 422 тенге, где из государственного бюджета будет профинансировано 379 заявок на сумму 1 274 398 461 тенге.

«Среди одобренных заявок если рассмотреть по видам деятельности, то в сфере торговли (ювелирные изделия, мобильные телефоны, одежда и так далее) одобрено 310 заявок, бизнес-центры – 36 заявок, объекты общественного питания – 26 заявок, ломбарды 4 заявки и иные организации финансовых секторов - 9 заявок», - добавил он.

По его словам, у некоторых предпринимателей отсутствуют подтверждающие документы, в связи с этим у них возникают вопросы. Для того, чтобы полностью подтвердить каждую сумму, комиссии необходимо отталкиваться от объективных данных, которые имеются у них и действовать в рамках законодательства.

«Сейчас каких-либо предложений по решению возникшей ситуации с украденными документами, которые подтверждают наличие товара, у нас нет. Мы исследуем этот вопрос с участием профессиональных аудиторов, бухгалтеров, юристов, органов следствия и готовы внести предложения в правительство», - отметил спикер.

Айтуар Кошмамбетов заявил, что на данный момент сумму ущерба предприниматели могут подтвердить двумя способами: исчислять ее из оборотов, данные о которых имеются в налоговых органах, либо провести судебную экспертизу.

«При подаче заявки в зависимости от нанесенного ущерба предприниматель должен выбрать одну или несколько категорий возмещения (недвижимое, движимое имущество, товарно-материальные ценности) по упрощенному механизму (то есть без проведения судебной экспертизы). В случае несогласия с процедурой расчета суммы возмещения, заявитель вправе обратиться с приложением заключений судебной экспертизы (судебно-строительная, судебно-бухгалтерская или судебно-товароведческая), подготовленных в рамках Уголовно-процессуального кодекса», - добавил А. Кошмамбетов.

Напомним, 50 прокуроров и 88 следователей криминалистов направлены в Алматы для оценки ущерба пострадавшим представителям малого и среднего бизнеса во время беспорядков.