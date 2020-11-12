Сколько завозных случаев коронавируса выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О завозных случаях COVID-19 рассказал вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с постановлением главного санитарного врача РК с 00.00 часов 6 октября 2020 года на автомобильных пропусках на границе введены ограничения. С момента введения ограничений государственную границу пересекли 196 тыс. человек, у 364 выявлен положительный результат, в последнюю неделю 98 случаев», - сказал Ерлан Киясов на брифинге в СЦК.

Он также рассказал о ситуации с международными авиарейсами.

«Международными авиарейсами прибыло 69 953 пассажира, протестировано 8 827, выявлено с положительным результатом 48. Из них 16 прибывших из Турции, 18 - из Египта, пять - из ОАЭ, семь - из Республики Беларусь и двое - из Российской Федерации», - уточнил Ерлан Киясов.

Ранее он сообщил, что в Казахстане по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 118 941 больной КВИ. Из них выздоровело 108 632 больных, на лечении находится 7 941 больной, умерло 1 899 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 587 человек с положительным результатом COVID-19.