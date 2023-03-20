Сколько заработала Елена Рыбакина за историческую победу в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) выиграла первый титул в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале белоруску Арину Соболенко (2-е место в рейтинге WTA) — 7:6, 6:4. Благодаря этой победе казахстанка заработала 1 262 220 долларов и получила 1000 рейтинговых очков. Что касается общего призового фонда турнира, то он составляет 8 800 000 долларов.

Напомним, на турнире в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина также победила Софию Кенин (170-е место) — 7:6, 7:6, Паулу Бадосу (22-е место) — 6:3, 7:5, Варвару Грачеву (66-е место) — 6:3, 6:0, Каролину Мухову (76-е место) — 7:6, 2:6, 6:4 и Игу Швёнтек (1-е место) — 6:2, 6:2.

Казахстанская теннисистка теперь 7-я ракетка мира.