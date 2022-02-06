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Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победный бой в UFC

6 Февраля 2022 11:29
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Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победный бой в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнародованы цифры заработка казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова за третий поединок в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Так, Рахмонов суммарно получил 94 тысячи долларов (20 тысяч за бой, 20 тысяч за победу, 50 тысяч — бонус за «Лучшее выступление турнира», 4 тысячи — поощрительная выплата за неделю перед боем).

Напомним, сегодня ранним утром по времени Нур-Султана Шавкат Рахмонов (15-0) нокаутировал в первом раунде гайанца Карлстона Харриса (17-5). Их бой проходил в рамках основного карда турнира UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).



Фото: vk.com/ufc
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#Соотечественники   #Спорт   #Общество  
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