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    09:20, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Сколько заработал Сергей Морозов за два боя в UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Озвучены гонорары казахстанского бойца Сергея Морозова (17-5) за два поединка в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Морозов дебютировал в промоушне в январе — он проиграл сабмишном во втором раунде россиянину Умару Нурмагомедову (13-0). За этот бой Сергей заработал 13 500 долларов (10 000 долларов — за выход в октагон, 3 500 долларов — поощрительный бонус).

    Вчера Морозов провел второй бой — на этот раз он победил единогласным решением судей немца Халида Таха (13-4-1). Первая победа в UFC принесла казахстанцу уже гораздо больше денег — 24 000 долларов (20 000 долларов — за выход, 4 000 — поощрительный бонус).
    Таким образом, за два боя в UFC Сергей Морозов получил 37 500 долларов.


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