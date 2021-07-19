Сколько заработал Сергей Морозов за два боя в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Озвучены гонорары казахстанского бойца Сергея Морозова (17-5) за два поединка в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Морозов дебютировал в промоушне в январе — он проиграл сабмишном во втором раунде россиянину Умару Нурмагомедову (13-0). За этот бой Сергей заработал 13 500 долларов (10 000 долларов — за выход в октагон, 3 500 долларов — поощрительный бонус).

Вчера Морозов провел второй бой — на этот раз он победил единогласным решением судей немца Халида Таха (13-4-1). Первая победа в UFC принесла казахстанцу уже гораздо больше денег — 24 000 долларов (20 000 долларов — за выход, 4 000 — поощрительный бонус).

Таким образом, за два боя в UFC Сергей Морозов получил 37 500 долларов.