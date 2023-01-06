Сколько зарабатывают казахстанские ученые

6 Января 2023, 12:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года зарплата ученых составила 257 тысяч тенге, а максимальный размер - 1,5 млн тенге. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известно, что у нас ученые не всегда получали стабильную зарплату. Зарплата зависела от результатов конкурсов. Средняя зарплата ученых составляла 152 тысячи тенге. Это только 72% от средней по экономике. На сегодняшний день мы всем ведущим ученым, которые работают и публикуются, повысили зарплату на 72%. Мы вернули формат базового финансирования фундаментальной науки для того, чтобы ведущие наши ученые не зависели от результатов грантов. Введено прямое финансирование 11 научно-исследовательских институтов (НИИ) на сегодня», - сказал Саясат Нурбек на расширенном заседании министерства.

По словам министра, зарплата ученых увеличена с полным содержанием.

«На сегодняшний день по итогам прошлого года зарплата составила 257 тысяч тенге, максимальная - 1,5 млн тенге. В 3,5 раза мы увеличили финансирование науки. Если в 2022 году составляла 58 млрд, уже в этом году - 158,6 млрд тенге, в 2024 году - 244 млрд тенге, в 2025 году - 240 млрд тенге. Порядка 800 млрд тенге должно составлять финансирование науки. В планах - будем биться, чтобы на этот уровень выйти», - заявил Саясат Нурбек.

Ранее глава ведомства сообщил, что стипендии студентов увеличатся в два раза до 2025 года.