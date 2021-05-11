Сколько заболевших и вакцинированных от КВИ в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области по состоянию на 11 мая зарегистрировано 23 290 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 14 218. Вакцинированы более 183 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 1089,6. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 1% до 0,8%. R число по коронавирусной инфекции по области составил 0,94

За последние сутки зарегистрировано 125 случаев КВИ, темп прироста – 0,5% из них 102 симптомных (81,6%) и 23 бессимптомных (18,4%) случаев. На сегодня выписаны с выздоровлением 18 859, за сутки из стационара выписано 28 пациентов, снято с домашней изоляции – 46 человека.

Также на сегодняшний день против коронавирусной инфекции первым компонентом привито 183 235 лиц, из них 21 006 медицинских работников, педагогов – 32 225, участковых полицейских – 1666, студентов – 2086, контингентов медико-социальных учреждений – 833, сотрудников силовых структур – 14 499, государственных служащих – 5314, лиц с хроническими заболеваниями – 5209, других лиц – 100 397.

Вторым компонентом вакцинировано 64 324, из них 14 312 медицинских работников, педагогов – 17 304, участковых полицейских – 726, студенты – 998, контингентов медико-социальных учреждений – 332, сотрудников силовых структур – 3470, госслужащих – 1775, лиц с хроническими заболеваниями – 1096 и других лиц – 24 311.

С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.