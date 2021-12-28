Сколько вызовов поступает в службу скорой медпомощи Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В службу скорой медицинской помощи Казахстана ежегодно поступает до 8 миллионов вызовов. Об этом в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций сообщил заместитель председателя правления Национального координационного центра экстренной медицины МЗ РК Гумырбек Агыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер рассказал, что на сегодняшний день служба скорой медпомощи в республике представлена 18 самостоятельными станциями, 130 городскими подстанциями и 284 районными отделениями.

В областных и городских станциях скорой медпомощи функционируют 1486 выездных бригад скорой в одну смену, из них 290 - специализированные (врачебные), 1196 - фельдшерские. В городских отделениях функционируют 911 бригад, в районных отделениях 576 бригад.

Ежегодно служба скорой медицинской помощи РК выполняет от 7 до 8 миллионов вызовов, оказывая экстренную медицинскую помощь как казахстанцам, так и иностранным гражданам, находящимся в нашей стране.

«Интегральным показателем работы скорой медицинской помощи является своевременность прибытия на вызов. За 11 месяцев текущего года доля вызовов, выполненных с опозданием, составила 4,3%», - сообщил Г. Агыбаев.

Станции скорой помощи оснащены медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в соответствии с утвержденными стандартами, оснащённость по республике - 97%. Сегодня на балансе ССМП имеется 2287 единиц санитарного автотранспорта, из них 1410 единиц в городе и 877 единиц в селе.

В этом году было приобретено 336 автомашин санитарного транспорта. Оснащение GPS-навигацией всех карет скорой помощи составляет 100%.

Гумырбек Агыбаев добавил, что за 11 месяцев 2021 года количество вызовов скорой медицинской помощи по республике составило 7 603 040. С 1 января - 1 декабря обслужено 354 400 вызовов по коронавирусной инфекции, из них 259 692 человека госпитализированы.

Еще одним направлением в работе Национального координационного центра экстренной медицины является учебно-тренинговый центр, который успешно действует с 2017 года. В нем обучают сотрудников службы медицинской авиации, скорой и неотложной медицинской помощи. Всего за весь период подготовлены порядка 21 тысячи слушателей.