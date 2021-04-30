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Сколько выплатят ветеранам ВОВ в Алматы ко Дню Победы

Автор:  
Еламан Турысбеков
30 Апреля 2021, 12:47
Сколько выплатят ветеранам ВОВ в Алматы ко Дню Победы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ветеранам Великой отечественной войны в Алматы предложили выплатить по миллиону тенге ко Дню Победы. Такое предложение на внеочередной IV сессии маслихата Алматы вынесла руководитель социального благосостояния города Назира Тогизбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впереди 76-летие Победы в ВОВ. В этой связи, мы предлагаем увеличить размер единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной Войны с 500 тысяч до одного миллиона тенге. Также предлагаем выделить помощь участникам трудового тыла, а также женам ветеранов ВОВ, которые погибли в мирное время в размере 50 тысяч тенге», - сказала Назира Тогизбаева.

Депутат маслихата Купесбай Жампиисов добавил, что этот вопрос очень важный.

«Не будет лишним сказать, что ветеранов ВОВ в Алматы осталось всего 129 человек… Как отметил наш Елбасы Нурсултан Назарбаев: «Гордость и уважение к ветеранам будет жить вечно в сердцах каждого казахстанца». Для всех известно какой вклад внес Казахстан в разгром фашизма. И вот сейчас, я-то каждый день с ветеранами общаюсь, и они ожидают, как власть, как маслихат оценят и отнесутся к ним к 76-й годовщине. Поэтому я очень рад, что мы депутаты маслихата определили миллион тенге», - добавил он



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