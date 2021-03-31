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Сколько выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в столице

Автор:  
Арайлым Мұрат
31 Марта 2021, 14:23
Сколько выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году ко Дню Великой победы ветеранам Великой Отечественной войны планируется оказать дополнительную социальную помощь в размере 805 тысяч тенге. Об этом сообщила руководитель управления занятости и социальной защиты населения города Нур-Султана Сауле Нургожина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году ветеранам Великой Отечественной войны планируется оказать дополнительную социальную помощь в размере 805 тысяч тенге. С учетом 195 439 тенге, содержащихся на основании правил оказания социальной помощи, 26 человек получат 1 000 439 тенге», - сказала Сауле Нургожина.

Также, по ее словам, согласно правилу оказания социальной помощи лицам, участвовавшим в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, обычно выплачивается по 26 253 тенге.

«В этом году исполняется 35 лет со Дня памяти жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этой связи предполагается оказание дополнительной социальной помощи в размере 75 тысяч тенге», - добавила она.

Депутаты, участвовавшие очередной сессии маслихата города Нур-Султана, единогласно поддержали инициативу.


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