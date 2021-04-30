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    14:50, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На внеочередной IV сессии маслихата города Алматы VII созыва было принято решение об оказании единовременной социальной помощи к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В честь 76-летия Победы в ВОВ будет оказана помощь ветеранам ВОВ, а также выплата супруге (супругу) умерших ветеранов ВОВ, участникам трудового фронта в следующих размерах: ветеранам ВОВ – 500 тысяч тенге супруге (супругу) умершего инвалида ВОВ – 50 тысяч тенге.

    Также в связи с изменениями в законе «О ветеранах» внесены изменения в правила по оказанию социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы. Так, категория участники, инвалиды Великой Отечественной Войны переименованы на ветераны ВОВ.


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    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество Алматы
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