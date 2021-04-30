Сколько выплатят ветеранам ВОВ ко Дню Победы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На внеочередной IV сессии маслихата города Алматы VII созыва было принято решение об оказании единовременной социальной помощи к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь 76-летия Победы в ВОВ будет оказана помощь ветеранам ВОВ, а также выплата супруге (супругу) умерших ветеранов ВОВ, участникам трудового фронта в следующих размерах: ветеранам ВОВ – 500 тысяч тенге супруге (супругу) умершего инвалида ВОВ – 50 тысяч тенге.

Также в связи с изменениями в законе «О ветеранах» внесены изменения в правила по оказанию социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы. Так, категория участники, инвалиды Великой Отечественной Войны переименованы на ветераны ВОВ.