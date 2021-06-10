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    13:49, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько выходных ждет казахстанцев в июле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В июле казахстанцы отметят Курбан айт и День столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с трудовым законодательством страны дни празднования национальных и государственных праздников в Республике Казахстан признаются праздничными днями. В эти дни казахстанцы отдыхают.

    В этом году День столицы, который считается праздничной датой, выпадает на вторник, 6 июля. Праздник Курбай айт тоже выпадает на вторник, 20 июля. Курбан айт празднуется три дня, а первый день этого священного праздника в стране объявлен выходным днем. Поэтому 6 и 20 июля казахстанцы будут отдыхать. Значит, граждане, работающие 5 дней в неделю, в июле отдохнут 11 дней.

    Необходимо отметить, что в праздник Курбан айт, который отмечается после 70 дней Ораза айта, мусульманским долгом является совершение жертвоприношения, если материальное положение позволяет это сделать. В жертву можно принести верблюда, корову и овцу ( козы тоже входят в этот список). Одна часть мяса остается тому, кто совершил жертвоприношение, вторую часть нужно раздать родственникам, соседям, третья часть – нуждающимся людям.



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