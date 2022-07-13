Сколько всего заработала Елена Рыбакина на турнирах Большого шлема
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заработала более $2 млн только за победу на Уимблдоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Ниже представлены все гонорары спортсменки за выступления на турнирах Большого шлема. В общей сложности она заработала 3 745 108 долларов.
«Ролан Гаррос»-2019: первый круг, $ 40 000
US Open-2019: первый круг, $ 58 000
Australian Open-2020: третий круг, $ 124 138
US Open-2020: второй круг, $ 100 000
«Ролан Гаррос»-2020: второй круг, $ 84 000
Australian Open-2021: второй круг, $ 115 500
«Ролан Гаррос»-2021: четвертьфинал, $ 283 500
Уимблдон-2021: 1/8 финала, $ 211 770
US Open-2021: третий круг, $ 180 000
Australian Open-2022: второй круг, $ 102 200
«Ролан Гаррос»-2022: третий круг, $ 126 000
Уимблдон-2022: титул, $ 2 320 000
В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.
Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.
На пресс-конференции в Нур-Султане после победы на Уимблдоне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заявила о том, что на предстоящих турнирах будет ориентироваться не на результат, а попытается восстановиться и войти в свой режим.
Фото: www.sports.kz