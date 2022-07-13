13 Июля 2022 20:00

Сколько всего заработала Елена Рыбакина на турнирах Большого шлема

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заработала более $2 млн только за победу на Уимблдоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлены все гонорары спортсменки за выступления на турнирах Большого шлема. В общей сложности она заработала 3 745 108 долларов.

«Ролан Гаррос»-2019: первый круг, $ 40 000

US Open-2019: первый круг, $ 58 000

Australian Open-2020: третий круг, $ 124 138

US Open-2020: второй круг, $ 100 000

«Ролан Гаррос»-2020: второй круг, $ 84 000

Australian Open-2021: второй круг, $ 115 500

«Ролан Гаррос»-2021: четвертьфинал, $ 283 500

Уимблдон-2021: 1/8 финала, $ 211 770

US Open-2021: третий круг, $ 180 000

Australian Open-2022: второй круг, $ 102 200

«Ролан Гаррос»-2022: третий круг, $ 126 000

Уимблдон-2022: титул, $ 2 320 000

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.

На пресс-конференции в Нур-Султане после победы на Уимблдоне первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заявила о том, что на предстоящих турнирах будет ориентироваться не на результат, а попытается восстановиться и войти в свой режим.













Фото: www.sports.kz