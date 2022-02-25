Сколько времени сохраняется «красный» статус в Ashyq у заболевших COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сколько дней сохраняется «красный» статус в Ashyq у лиц с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Красный» статус сохраняется до истечения 10 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 10 дней данные лица переводятся в «зеленый» статус, который сохраняется в течение последних трех месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени», - сообщили в ДСЭК.

Также у лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на коронавирус, проведенного не ранее семи дней с момента получения положительного результата, «красный» статус сохраняется до истечения семи дней с момента получения положительного результата.

Статус меняется автоматически по прошествии положенного срока, дополнительно подавать заявления никуда не требуется.