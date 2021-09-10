Сколько времени нужно для лечения коронавируса, ответила врач
Спикер заметила, что все зависит от тяжести заболевания, если у пациента тяжелая форма, то лечение затягивается до 10 дней, а иногда и до месяца.
«Как правило пациенты лечатся 10-14 дней, но в сложных случаях может доходить и до месяца. С приходом июля штамм мутирует, и мы в основном выявляем у пациентов другую «клинику», характерную для «дельта-штамма». Если сравнивать пациентов, которые болели в марте, и тех, кто болеет сейчас, то видим, что у вторых болезнь, как правило, протекает тяжелее и носит более затяжной характер. Поэтому пациенты средней тяжести находятся ориентировочно 14 дней, но есть и пациенты, которые лечатся длительное время», - объяснила спикер.
Она добавила, что после выписки из стационара пациент должен соблюдать режим изоляции в течение 14 дней, социальную дистанцию и носить маску, а также быть на связи с лечащим врачом.