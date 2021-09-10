Сколько времени нужно для лечения коронавируса, ответила врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора центральной городской клинической больницы управления общественного здоровья Алматы Эльвира Ибрагимова рассказала, сколько времени потребуется для лечения больного коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер заметила, что все зависит от тяжести заболевания, если у пациента тяжелая форма, то лечение затягивается до 10 дней, а иногда и до месяца.

«Как правило пациенты лечатся 10-14 дней, но в сложных случаях может доходить и до месяца. С приходом июля штамм мутирует, и мы в основном выявляем у пациентов другую «клинику», характерную для «дельта-штамма». Если сравнивать пациентов, которые болели в марте, и тех, кто болеет сейчас, то видим, что у вторых болезнь, как правило, протекает тяжелее и носит более затяжной характер. Поэтому пациенты средней тяжести находятся ориентировочно 14 дней, но есть и пациенты, которые лечатся длительное время», - объяснила спикер.

Она добавила, что после выписки из стационара пациент должен соблюдать режим изоляции в течение 14 дней, социальную дистанцию и носить маску, а также быть на связи с лечащим врачом.