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Сколько ветхих домов снесут в Алматы в этом году

16 Февраля 2022 20:15
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Сколько ветхих домов снесут в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в Алматы с учетом планов частных застройщиков запланирован снос 32 ветхих домов на 278 квартир. Об этом сообщили в «Социально-предпринимательской корпорации Алматы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ«.

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По официальной информации организации, в рамках Программы планируется в целом снос 708 ветхих домов (6 637 квартир) и строительство 683 домов (34 605 квартир) общей площадью свыше 2 млн кв.м.

«На момент утверждения Программы в Алматы насчитывалось 1427 двухэтажных ветхих домов. Больше половины такого жилья расположены в Турксибском, Бостандыкском и Жетысуском районах. В 2021 году были переселены жители и произведен снос 20 ветхих домов в Жетысуском (13 домов на 111 квартир), Турксибском (3 дома на 42 квартиры), Бостандыкском (4 дома на 32 квартиры) районах. В январе 2022 года частным застройщиком завершены работы по сносу еще одного аварийного дома в Бостандыкском районе»,- рассказали в СПК.

Таким образом, в городе Алматы осталось 1406 ветхих домов.

В 2022 году с учетом планов частных застройщиков запланирован снос 32 ветхих домов на 278 квартир.

«На текущий момент проекты реализуются с привлечением частных инвесторов. Вместе с тем, в городе имеются инвестиционно-непривлекательные земельные участки, а именно ветхие дома, которые расположены на красных линиях (территория квартальной застройки), в санитарной и водоохранной зоне и отдельно стоящие с недостаточной для застройки территорией», - добавили в СПК.

Как уточнили в организации, по данным участкам реализация Программы предусмотрена за счет привлечения бюджетных средств. В настоящее время вопрос бюджетного финансирования прорабатывается.

Напомним, в целях решения проблемы ветхого жилья Постановлением акимата в прошлом году утверждена Программа реновации жилищного фонда в Алматы на 2021-2025гг. Уполномоченной организацией определена АО «СПК Алматы».


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#Алматы   #Акимат   #Строительство   #Жилье  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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