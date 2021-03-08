Сколько ветеринарных пунктов нужно стране, проанализируют в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно включения в проект «Ауыл – Ел Бесігі» и в систему региональных стандартов индикатора в виде строительства в опорных и спутниковых селах типовых ветеринарных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день для обеспечения регионов типовыми ветеринарными пунктами Министерством сельского хозяйства разрабатываются требования к ветеринарным пунктам, станциям, созданным МИО, проекты которых находятся на этапе согласования. По итогам будет проведен анализ необходимого количества ветеринарных пунктов, проработаны вопросы финансового сопровождения и внесения соответствующих изменений в Государственную программу развития регионов на 2020-2025 года с возможностью строительства их в рамках проекта «Ауыл – Ел Бесігі», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

По его словам, на сегодняшний день местными исполнительными органами создано 203 ветеринарных станции в районах с 2319 ветеринарными пунктами в сельских округах.

«Согласно данным МИО, штатная численность ветеринарных врачей в районах составляет 3 122 единиц, в том числе 1 055 ветеринарных специалистов (34,7%) и 2 067 вспомогательных специалистов (65,3%). В ветеринарных пунктах сельских округов штатная численность составляет 10 485 единиц, из которых 9 459 являются ветеринарными специалистами (91%)», - заключил Премьер.