Сколько урожая собрали казахстанские аграрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Озвучивая итоги уборочной кампании, в Министерстве сельского хозяйства отметили, что в этом году казахстанские аграрии показали результаты, которыми стоит гордиться. По словам вице-министра сельского хозяйства Баглана Бекбауова, по республике убрано свыше 15 млн га зерновых и зернобобовых культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При средней урожайности 13,5 ц/га намолочено 21,5 млн тонн зерна. Необходимо отметить, что в 2021 году при средней урожайности 10,1 ц/га было намолочено 15,8 млн тонн, или на 26,5% меньше. Уборка зерновых полностью завершена во всех регионах страны. Если смотреть в разрезе культур, в том числе по социально-значимым товарам, то убрано 12,8 млн га пшеницы, или 100% с урожайностью 12,6 ц/га, намолочено 16,2 млн тонн», - сообщил вице-министр на брифинге в СЦК.

Уборка масличных культур проведена на площади 1,9 млн га, или 55,7% от уборочной площади, а валовой сбор маслосемян составляет 1,5 млн тонн при средней урожайности 7,8 ц/га.

Картофель убран с площади 185,1 тыс. га, или 93,8% от запланированной площади, а валовой сбор составил 3,8 млн тонн при урожайности 204,8 ц/га.

Овощные культуры убраны с площади 161,2 тыс. га, или 93,4% от запланированной площади, а валовой сбор составил 4,6 млн тонн при урожайности 288,6 ц/га.

В целом на сегодняшний день всего по республике убрано 15,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 99,5% от общей уборочной площади.

Фото:gov.kz