Сколько уральских сайгаков осталось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о ходе строительства природного резервата «Бокейорда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Казахстана обитает более 95% мировой популяции сайгаков, такие как бетпакдалинская, уральская и устюртская. На сегодня уральская популяция сайгаков составляет 217 тысяч особей или 65% от всего поголовья в Казахстане. В целях сохранения мест обитания уральской популяции сайгаков, проводится ряд мероприятий по созданию государственного природного резервата «Бокейорда» (далее – ГПР) и Ащиозекского государственного природного заказника (далее – заказник) в Западно-Казахстанской области», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, согласно установленному порядку для создания ГПР и заказника в Западно-Казахстанской области необходимо выполненных отдельных требований законодательства, из которых выполнены следующие мероприятия:

1) разработано ТЭО для создания резервата на общей площади 343 040,1 га и заказника на общей площади 314 504 га, со штатной численностью 78 единиц и получено заключение государственной экологической экспертизы;

2) разработан проект постановления Правительства «О создании Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения и республиканского государственного учреждения «Государственный природный резерват «Бокейорда» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Проект).

3) Главой государства одобрено выделение штатной численности для обеспечения деятельности ГПР и заказника;

4) на данный момент формируется бюджетная заявка для создания резервата и заказника на 2021 год, которая будет внесена на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.