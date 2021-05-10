РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:25, 10 Май 2021 | GMT +6

    Сколько уральских сайгаков осталось в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о ходе строительства природного резервата «Бокейорда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории Казахстана обитает более 95% мировой популяции сайгаков, такие как бетпакдалинская, уральская и устюртская. На сегодня уральская популяция сайгаков составляет 217 тысяч особей или 65% от всего поголовья в Казахстане. В целях сохранения мест обитания уральской популяции сайгаков, проводится ряд мероприятий по созданию государственного природного резервата «Бокейорда» (далее – ГПР) и Ащиозекского государственного природного заказника (далее – заказник) в Западно-Казахстанской области», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, согласно установленному порядку для создания ГПР и заказника в Западно-Казахстанской области необходимо выполненных отдельных требований законодательства, из которых выполнены следующие мероприятия:

    1) разработано ТЭО для создания резервата на общей площади 343 040,1 га и заказника на общей площади 314 504 га, со штатной численностью 78 единиц и получено заключение государственной экологической экспертизы;

    2) разработан проект постановления Правительства «О создании Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения и республиканского государственного учреждения «Государственный природный резерват «Бокейорда» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Проект).

    3) Главой государства одобрено выделение штатной численности для обеспечения деятельности ГПР и заказника;

    4) на данный момент формируется бюджетная заявка для создания резервата и заказника на 2021 год, которая будет внесена на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экология Строительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!