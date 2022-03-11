Сколько улиц остаются без освещения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы в соцсетях жалуются на плохое освещение во дворах и темные улицы. В акимате мегаполиса рассказали, какие работы проводятся в городе в этом направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата на запрос Казинформа ответили, что в рамках договора государственно-частного партнерства за период с 2019 до 2022 годы по 41 магистральной улице города было заменено более 15 тысяч светильников. Их замена ежегодно экономит 20% электроэнергии. В 2022 году планируется модернизировать 24 магистральных улицы, с заменой 4 682 светильников.

Сообщается, что преимуществами модернизации являются: широкие возможности дистанционного управления и контроля над состоянием уличного освещения, обеспечение сохранности оборудования и точный учет потребляемой энергии.

«Стоит также отметить реализацию концепции «чистого неба», ставшей возможной, благодаря переносу воздушных линий электропередач в подземное кабельное исполнение. Внедрение новой системы управления освещением улиц Алматы благоприятно скажется на уровне безопасности движения в городе, обеспечит комфортные условия для жителей и гостей мегаполиса», - отметили в акимате.

В городе также реализуется программа «Город без окраин». В 2020 году освещено 1 423 улиц с использованием энергосберегающих светильников. За 2021 год была выполнена установка светильников на 601 улице в Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском, Медеуском районах. В текущем году планируется продолжить работы по освещению оставшихся 1 066 частично неосвещенных улиц.

«Разработан проект по обеспечению освещением дворовых территорий города. В настоящий момент ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации для проведения строительных работ на 486 дворовых территориях города», - добавили в ведомстве.

Жители и гости города с жалобами касательно работ линий наружного освещения могут обращаться по следующим номерам:

- в случае обнаружения неисправности в работе уличных фонарей во дворах, парках, скверах, тротуарах, автомобильных дорогах и других общественных местах - в диспетчерскую службу ГКП «Алматы Қала Жарық» по номерам: 300-75-41, 300-75-42. Прием заявок осуществляется на круглосуточной основе, без выходных.

- прием заявок также осуществляется посредством использования социальных сетей, для этого обратиться на официальную Instagram страницу предприятия: @almatykalazharyk или на страницы управления: @energyalmaty02 или Facebook.