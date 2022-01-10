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    21:20, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Сколько указов подписано Главой государства с начала 2022 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько указов подписано Главой государства с начала 2022 года, рассказал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно же, есть такие цифры. С начала года, а уже прошло девять дней, Президент подписал 26 указов. Пять из них – о назначениях. Подписал также 9 постановлений, пять из них – тоже о назначениях. То есть, Глава государства подписал 10 документов о назначениях», - отметил Берик Уали.

    Как подчеркнул пресс-секретарь Президента, это большая работа.

    «Я рассказываю вам только об официальных, вышедших на сайт, информациях. Не учитывая их, сколько отчетов акимов, других органов. Глава государства следит за всей ситуации в стране. Если вы заметили, утром собрания проходят в 8:30, в 7:00. Утром принимал Юрия Ильина, в обеденный перерыв, допустим, успел поговорить по телефону с Президентом Беларуси. Также подписал Указ об объявлении 10 января Днем общенационального траура. Это трагическое событие. Президент дал такую оценку. Все государственные флаги будут приспущены», - сказал Берик Уали.

    Ранее пресс-секретарь Главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас работает в режиме нон-стоп, а также рассказал, кто уполномочен распространять информацию о деятельности Президента РК. По его словам, на сегодня с 4 января Глава государства непрерывно работает 120 часов.

    Кроме того, Берик Уали прокомментировал нахождение в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ и напомнил об анонсированных Президентом кадровых перестановках в Правительстве.

    Теги:
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