НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько указов подписано Главой государства с начала 2022 года, рассказал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно же, есть такие цифры. С начала года, а уже прошло девять дней, Президент подписал 26 указов. Пять из них – о назначениях. Подписал также 9 постановлений, пять из них – тоже о назначениях. То есть, Глава государства подписал 10 документов о назначениях», - отметил Берик Уали.

Как подчеркнул пресс-секретарь Президента, это большая работа.

«Я рассказываю вам только об официальных, вышедших на сайт, информациях. Не учитывая их, сколько отчетов акимов, других органов. Глава государства следит за всей ситуации в стране. Если вы заметили, утром собрания проходят в 8:30, в 7:00. Утром принимал Юрия Ильина, в обеденный перерыв, допустим, успел поговорить по телефону с Президентом Беларуси. Также подписал Указ об объявлении 10 января Днем общенационального траура. Это трагическое событие. Президент дал такую оценку. Все государственные флаги будут приспущены», - сказал Берик Уали.

Ранее пресс-секретарь Главы государства сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сейчас работает в режиме нон-стоп, а также рассказал, кто уполномочен распространять информацию о деятельности Президента РК. По его словам, на сегодня с 4 января Глава государства непрерывно работает 120 часов.

Кроме того, Берик Уали прокомментировал нахождение в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ и напомнил об анонсированных Президентом кадровых перестановках в Правительстве.