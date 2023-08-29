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Сколько угля есть в запасе на Петропавловской ТЭЦ-2

Автор:  
Олеся Жуковень
29 Августа 2023, 23:40
Сколько угля есть в запасе на Петропавловской ТЭЦ-2 Фото: пресс-служба АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На Петропавловской ТЭЦ-2 в запасе сейчас около 86 тысяч тонн угля, что соответствует 17-суточному плановому расходу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», для теплоцентрали в осенне-зимнее время нормативно иметь 120,3 тысячи тонн угля в хранилище, что соответствует 20-дневному сроку.

«Регламентирование топлива в рамках понятия о нормативном и неснижаемом запасе ведется только после объявления о начале отопительного сезона. Ежегодно, по завершении отопительного сезона, с целью обновления запасов топлива производится сработка угольного штабеля, который укатывают бульдозерами для исключения очагов тления. Процедура сработки начинается после окончания отопительного сезона и завершается в августе. На сентябрь организована поставка 50 маршрутов, или 227,5 тысячи тонн угля. К середине месяца, с учетом указанного графика поставки, станция выходит на объемы неснижаемого запаса без необходимости увеличения отгрузки угля в пиковый период», - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее в Минэнерго назвали теплоэлектростанции, где наблюдаются запасы топлива ниже нормы. В том числе Петропавловская ТЭЦ-2, где, по данным ведомства, был запас угля на 15 суток при 20-ти дневной норме.


Северо-Казахстанская область   Отопительный сезон   Уголь   ТЭЦ  
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