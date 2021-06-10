Сколько удобрений доставлено аграриям Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 4 июня аграриям доставлено 405,3 тысячи тонн минеральных удобрений. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным фактором в повышении урожайности является применение удобрений в достаточном количестве. Для увеличения объемов применения удобрений в текущем году выделено 30,9 млрд тенге, что позволит довести объемы внесения удобрений до 25% от научной потребности. По состоянию на 4 июня аграриям доставлено 405,3 тысячи тонн минеральных удобрений (63% от плана), также на складах хранения еще имеется 29,4 тысячи тонн. При этом необходимо отметить, что отгрузка продолжается, и определенные объемы будут внесены под осеннюю вспашку», - сказал Сапархан Омаров.

Министр отметил, что высокие показатели в приобретении удобрений наблюдаются в Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Полностью отгрузка завершена в Восточно-Казахстанской области.

«Остальным регионам необходимо нарастить объемы внесения удобрений до планируемых показателей. Тем более, что до 2023 года по просьбам акиматов и аграриев с целью недопущения снижения объемов применения удобрений Минсельхозом приостановлено действие требования по предоставлению агрохимических картограмм для получения субсидий», - добавил глава МСХ.