Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Сколько удешевленного дизтоплива уже доставлено аграриям Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
10 Июня 2021, 12:35
Сколько удешевленного дизтоплива уже доставлено аграриям Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О том, как проходит поставка удешевленного дизельного топлива аграриям, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечена гарантированная и бесперебойная поставка удешевленного дизтоплива в регионы в течении всего периода посевных работ в объеме 380 тыс. тонн. При этом обеспечена фиксированная льготная цена на дизтопливо 165 тенге/литр с учетом доставки, что на 14% дешевле рыночной стоимости», - пояснил Сапархан Омаров.

Министр сообщил, что по состоянию на 10 июня заключено договоров на 350,1 тыс. тонн (92%) из которых отгружено 331,8 тыс. тонн (87%).

Ранее глава МСХ сообщил, что весенний сев полностью завершен.

«По оперативным данным акиматов, сельскохозяйственные культуры размещены на площади 22,7 млн га, что больше уровня 2020 года на 78 тысяч га. По состоянию на 3 июня текущего года весенний сев полностью завершен, площадь ярового сева составила 19 млн га, в том числе зерновых - 15,2 млн га», - уточнил Сапархан Омаров.

Правительство РК   Минсельхоз   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК