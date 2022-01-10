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    10:17, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Сколько участников террористических атак и мародерств задержаны в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В комендатуре Алматы рассказали, какие участки города были зачищены от бандитских группировок и сколько человек задержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В информцентре комендатуры Алматы сообщили, что 9 января зачищены от бандитских группировок следующие участки: квадрат улиц Саина – Раймыбека – Карьерная – Жандосова, квадрат улиц Абая – Достык – Аль-Фараби – Желтоксан.

    Продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов.

    Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1412 боеприпасов

    На блокпостах задержаны 56 человек, 9 транспортных средств, представляющий оперативный интерес пульт «102» поступило всего 1021 сообщение.

    В Call-centr комендатуры поступило 525 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.

    Напомним , в Алматы до 19 января введено чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая спецоперация.

    8 января аким города провёл рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак на мегаполис.

    Ранее Бакытжан Сагинтаев навестил военнослужащего и полицейского, получивших огнестрельное ранение в местах столкновения с террористами.

    В Алматы поэтапно возобновляется работа общественного транспорта, с 10 января будут курсировать 11 маршрутов с 7:45 до 20:00 часов.


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