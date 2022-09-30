Сколько транспортных средств зарегистрировано в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 400 тыс. транспортных средств зарегистрировано в Астане. Основные пробки в городе создаются утром и вечером. Об этом заявил начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правила дорожного движения, интенсивность дорожного движения изучена, чтобы минимизировать заторы. Зарегистрировано в городе 400 тыс. транспортных средств. 100 тыс. прибывает иногородних, которые постоянно здесь. Временный учет их отменен, они не нарушают ПДД. Полмиллиона автотранспортных средств всего. Ежедневно в город через наши посты заезжают 75 тыс. и выезжает 75 тыс. транспортных средств. Нагрузка есть. Протяженность транспортных развязок - тысяча километров. если транспорт наложить на эти дороги, это уже будет пробка», - прокомментировал Марат Тулебаев в ходе заседания столичного маслихата.

Он проинформировал, что в Алматы количество населения составляет уже более 2 млн. Там зарегистрировано 550 тыс. транспортных средств. По словам начальника ДП, по 100 тыс. авто заезжает в Алматы и выезжает из города.

«Мы, конечно это изучаем, боремся. Пробки в городе есть. Основные пробки в городе создаются в утреннее и вечернее время», - уточил глава полиции.

Ранее в ДП полиции сообщили , что в начала ввода мобильного приложения «Қорғау» выявлено 84 водителя с подложными номерными знаками, 395 - не имеющих прав, 169 - лишенных прав управления транспортом.