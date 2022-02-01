Сколько тонн продуктов питания хранится в стабфонде Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стабилизационном фонде Туркестанской области имеется 3 807,8 тонн продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в стабилизационном фонде Туркестанской области имеется 3 807,8 тонн продукции, которая в сумме составляет 321,5 млн тенге, в том числе на складе – мука 36 тонн, картофель 57,7 тонны, морковь 3,2 тонны, лук 12,5 тонны, сахар 2,4 тонны, соль 3,5 тонны, подсолнечное масло 15,6 тонны; на складе поставщиков – картофель 2 571,5 тонны, морковь 897,9 тонны, лук 207,5 тонн. На территории города Туркестан в 13 социальных магазинах и 5 торговых домах реализуются 17 видов продовольственных товаров. В том числе, из стабилизационного склада картофель, морковь, лук, мука, соль, сахар, масло сливочное. От ТОО «Али Сауда» – рис, рожки, гречка, яйца, курица, капуста; ТОО «Сайрам сут» - молоко 2,5%, кефир 2,5% и масло сливочное; ТОО «Чудо-П» - хлеб», – сообщают в пресс-службе министерства.

Совместно с акиматами районов и городов на территории Туркестанской области ведется выездная торговля. На сегодняшний день реализовано 22 тонны товаров на сумму 2,3 млн тенге. Кроме того, по городу Туркестан сформирован фонд по 19 видам социально значимых продуктов питания, не менее, чем на 1,5 месяца. В других городах и районах созданы достаточные товарные запасы, сформировано достаточное количество товаров не менее чем на 1,5 месяца. Управлением сельского хозяйства проводится работа по обеспечению внутреннего рынка поэтапным посевом производимых культур в области: картофеля, лука, моркови, капусты.

В рамках «оборотной схемы» товаропроизводителям выделено 640 млн тенге.

Для информирования о фактах повышения цен на социально значимые продовольственные товары по Туркестанской области в call-центр круглосуточно принимаются обращения и, совместно с департаментом по защите и развитию конкуренции Туркестанской области, проводится соответствующая работа. Информация об этом размещена на официальном сайте акимата области turkistan.gov.kz и в региональных СМИ.

Напомним, недавно Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание в Цифровом офисе Правительства по реализации поручений, данных Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым с начала этого года. Рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечения молодежной занятости.