Сколько светофоров и дорожных знаков восстановили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

Восстановительные работы технических средств регулирования дорожного движения ведут 13 бригад. Повреждено 46 светофорных объектов. Восстановлено 38, из них пять по временной схеме. Также повреждено 120 дорожных знаков, из них 96 уже восстановлены.

По улично-дорожной сети восстановительные работы начаты и ведутся четырьмя дорожными бригадами. Вчера было восстановлено 90 квадратных метров брусчатки, 120 метров бордюров и 37 дорожных люков. Восстановление брусчатки планируется завершить до 13 января. Две бригады приступили к очистке дорожного покрытия в местах горения машин и костров.

Кроме того, были повреждены и остановочные павильоны. Всего было повреждено 43 павильона, из них на 17 полностью разбиты стекла. К восстановлению приступили и частные компании, на сегодня отремонтировано два павильона. Работы продолжаются.

Вместе с тем, по предварительным подсчетам, порядка 100 велосипедов утеряно, 220 требуют ремонта, повреждено 20 станций. Ремонтно-восстановительные работы начаты, также ведутся работы по оценке ущерба.