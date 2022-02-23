Сколько стран в мире эксплуатируют атомные электростанции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько стран в мире на сегодня эксплуатируют атомные электростанции, рассказал директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо отметить, что в целом история атомной энергетики охватывает период более полувека, и за это время она уже стала традиционной отраслью энергетики», - сказал Жаслан Касенов.

Спикер сообщил, что в настоящее время 31 страна эксплуатирует атомные электростанции. По состоянию на февраль 2022 года в мире насчитывается 439 энергетических реакторов общей мощностью около 391 ГВт, и еще 52 реактора с мощностью 55 ГВт находятся на стадии сооружения.

Странами, обладающими значительными атомными энергетическими мощностями, являются: США, Франция, КНР, Япония, Россия и Южная Корея - с более чем 25 ГВт установленной мощности у каждой страны. Канада и Украина имеют около 13 ГВт, а Великобритания, Германия, Швеция, Испания, Индия и Бельгия имеют установленную мощность АЭС около 5–10 ГВт. Еще в 18 странах имеется один или несколько реакторов с установленной мощностью в диапазоне 0,4 - 4 ГВт каждый.